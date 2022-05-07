Soylu'nun danışmanı: Akif Beki'nin eşi İBB'nin ballı ihalelerinden payını aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu’nun gezisine katılan Karar yazarı Akif Beki’yi hedef aldı.

Akif Beki’nin, Erdoğan'ın eski Basın Danışmanı olduğunu hatırlatan Yıldırımhan, "Şahsiyet ve onurunu menfaatleri ile takas eden çok insan tanıdık. Ama bizim mahallemizin suyunu ve ekmeğini yiyip de karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturana da şahit olduk. Çok kahredici bir tablo. Yıllarca Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere basın sözcülüğü yaptıktan sonra, bu tablo savrulmanın, ilkesizliğin, kişisel hırslar ve nefretler üzerinden kimlerin kucağına tebessümle oturmak zorunda kalındığının acı ve ibretlik tablosudur. Üzülsek mi, acısak mı bilemedim!" ifadesini kullandı.

Yıldırımhan, "Erdoğan'ın uçağıdan inip, kendi ilkelerinden vazgeçmeyen İsmail Saymaz'la İmamoğlu'nun kucağına oturan Akif Beki'nin eşi de İBB'nin ballı ihalelerinden payını aldı" iddiasında bulundu, bir ihale belgesi paylaştı: