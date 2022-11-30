Soylu’nun BAE’ye yaptığı ziyarette Sedat Peker ayrıntısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yakalama kararı bulunan ülkücü mafya Sedat Peker’in kaldığı BAE’ye gitti.

Öte yandan Peker’in avukatı Ersan Barkın, Interpol tarafından sadece savunması alınmak üzere çıkarılan kırmızı bültenin, ‘tüm dünyada aranıyor’ biçiminde kapsamının genişletildiğini ifade etti.

Gazeteci Gökmen Karadağ, TELE1'de Peker cephesinden ziyarete yönelik ilk yorumu aktardı.

Peker'e ziyaret bilgisi Türkiye'den gitti

Karadağ, Peker cephesi ile bulunduğu temasa ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ziyaretin, bakanlığın resmi ziyaret programında yer alıp almamasıyla ilgili bir belirsizlik var. Resmi ziyarete yer almadığına ilişkin de iddialar var."

Yayına bağlanan Peker’in avukatı Ersan Barkın ‘BAE istihbaratından Peker’e herhangi bir kişi görüşmeye dair bilgi vermiş değil. Ziyaretin bilgisi Peker’e Türkiye’den geldi’ bilgisini verdi.

Soylu’nun yanındaki heyette Holoğlu’nun da yer alması dikkat çekici. Çünkü, Peker’in hakkındaki davalar ve iade dosyasına eklenecek yeni soruşturma planları hakkında BAE’ye bilgi verme yönündeki tezi destekliyor.

Peker cephesinden bu ziyaret ile ilgili görüştüğüm kişiler, Peker’in ‘Ben zebaniyi gülerek karşılarım cezaevinden çekinmem’ sözlerini hatırlattı.