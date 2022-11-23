İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce depremi sonrası hasarlı binalara ilişkin açıklama yaptı.
Soylu "Ağır hasarlı bina bilgisi bize ulaşmadı. Az ve orta hasarlı binalarda durulmamalı" dedi.
Soylu'dan yeni deprem açıklaması: Az ve orta hasarlı binalarda durulmamalı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce depremi sonrası yeni açıklamalarda bulundu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce depremi sonrası hasarlı binalara ilişkin açıklama yaptı.
Soylu "Ağır hasarlı bina bilgisi bize ulaşmadı. Az ve orta hasarlı binalarda durulmamalı" dedi.