Soylu'dan yangın açıklaması: Sosyal medyada zehir saçıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yazılı açıklamada "Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edelim. Kötülükten, kaostan beslenenler, özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar." ifadelerini kullandı.
"Biz, her insanın olduğu gibi; her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz." diyen Soylu, "Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır." ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu, şöyle devam etti: