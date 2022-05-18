Soylu'dan 'uyuşturucu' açıklaması: Bir baron daha şu anda gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı çerçevesinde Ankara’da bulunan medya temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada metamfetaminin 2021 yılında Türkiye’nin bütün illerine yayıldığını söyledi, “Metamfetamini yenersek Türkiye uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda dünyadaki en az ölümü yaşayan ülke olacak” ifadesini kullandı.

'Kokain yakalamalarında Türkiye'de de kendi ölçeğinde artış var'

Avrupa Birliği perakende kokain pazar değerinin en az 10 milyar 500 milyon avro olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Soylu, “Bu miktar yasadışı uyuşturucu pazarının yaklaşık üçte biridir. Türkiye’de, Ticaret Bakanlığının verileri de dahil edildiğinde yani gümrük verileri de dahil edildiğinde tüm kokain yakalamalarında olduğu gibi Türkiye’de de kendi ölçeğinde dünya kadar olmasa da bir artış var. 2016’da 845 kilodan 2021’de 2 bin 841 kiloya ulaşmıştır. Bir türlü ortada olmayan bir kokain senaryosu üzerinden birileri tarafından, Türkiye’nin sanki bir kokain cennetine dönüştüğü şeklinde bir algı oluşturuldu” diye konuştu.

'Taliban'ın ciddi bir mücadele ortaya koyacağını değerlendirdik'

Eroinin dünya genelinde "Afganistan’dan dolayı arttığını" söyleyen Soylu "Afganistan'da eroini Amerika artırdı" dedi ve "Biz Afganistan’ın yeni rejimini (Taliban) de takip ediyoruz. İlk geldiği iki üç ay içerisinde bir değerlendirme yaptık. Ancak son olarak Taliban’ın yaptığı değerlendirmede afyon tarlalarının ekimleri konusunda ciddi bir mücadele ortaya koyacağını değerlendirdik” diye konuştu.

'Urfi Çetinkaya'nın kardeşi gözaltında'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu satıcılarını topluyorsunuz ancak bunların baronlarına bir şey yapmıyorsunuz” sözlerine ilişkin "tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden yoksun bir anlayış" ifadesini kullanan Soylu bir "uyuşturucu baronunu" yakaladıklarını söyledi.

İstanbul merkezli bir uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi veren Soylu “İçeride gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya’nın kardeşi (Aydın Çetinkaya) şu anda gözaltında. Mesela bu da proje operasyondu” diye konuştu.

Bakan Soylu'nun söz ettiği operasyon kapsamında uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 1988'de polisin dur ihtarına uymaması sonucu açılan ateşle felç kalan Çetinkaya bir dönem Kurtlar Vadisi adlı dizide de canlandırılmıştı.

'Güney Amerika ülkelerinde zorlanıyoruz'

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, diğer devletlerin Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesine pozitif katkısı olup olmadığı sorusuna ilişkin, “Dünyanın bütün ülkeleri ile, Güney Amerika ülkelerinde zorlanıyoruz; çünkü oraların yöntemleri farklı. Cevap almakta zorlanıyoruz. Avrupa ülkelerinde operasyonel açıdan bir sorun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa’nın da bize bilgi vermedikleri yer suç gelirleri. Ortak operasyonlar konusunda bir sorun söz konusu değil. Geliştirilen bir politikada, size bir katkı yok yani Avrupa’nın böyle bir katkısı söz konusu değil. Buna ait bir politika geliştirme konusunda, özellikle suç gelirleri konusunda katkılarının olmadığını ifade edebilirim. Suriye konusunda, rejim bölgelerinde tespitler var. Buralarda birtakım fabrikalarda ciddi üretimler yapıldığı konusunda ve bunların da gelir oluşturma konusunda rejim ile bir irtibatı olduğunu gördük. Suriye’de üretilen kimyasal sentetik uyuşturucular ile ilgili önemli bir merkez olarak devam etmektedir” ifadesini kullandı.

'İran'ın karakollarına elektrik verdik'

İran heyetinin Ankara’da olduğunu söyleyen Soylu "Terör ile mücadelede birbirimize sürekli bilgilerimizi güncellemek zorundayız. Uyuşturucu ile mücadele göçmen kaçağı ile mücadele birçok konuda aynı sağanağın altındayız. Dönem dönem görüşüyoruz, her seviyede görüşüyoruz" dedi. Soylu "Bunu ilk kez duyacaksınız, tarihimizde ilk kez İran’ın karakollarına bu taraftan elektrik verdik. Paramız ile bir protokol imzaladık ve devam ediyoruz. 2,5 yıldır karakollarında kullanıyorlar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezine gitmesine ilişkin ise Soylu şunları söyledi:

“Ana muhalefet partisi genel başkanının tanımı ‘dedikodu kumkuması’dır. Başka bir tanımı yok. Ana muhalefet partisi anayasada kendisini bulan bir mekanizmanın adıdır. Yasalarla belirtilmiş bir mekanizma dedikodu yaparsa, bir belgeyi ortaya koymazsa aslında anayasal görevini de yerine getirmemiş olur. Bu bir siyasi parti, dedikodu merkezi değil. Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT’ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu’nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim."

"Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün partisi değil, İnönü’nün partisidir" ifadesini kullanan Soylu "İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır, İnönü de aynısını yapmıştır" dedi.

'6’lı masa ‘Canan masası’ oldu'

Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasında "Dün de Canan Kaftancıoğlu mahkeme kararını tanımayacağını söylüyor. Benim hoşuma gidiyor. Allah’a hamdolsun CHP’nin gerçek yüzü bir Canan Kaftancıoğlu yüzü olarak ortaya çıktı Biz bunu yüzlerce defa anlatsak, devlete katil diyen, bütün kutsallarımıza hakaret eden. Ne güzel oldu. Bir insan kendi kendine bunu yapar mı, ne güzel. Dinimize hakaret eden, bu ülkenin devlet başkanına hakaret eden, bütün kutsallarımızı ayaklarının altına alan, devlete ‘katil’ diyen bir anlayışa hukuk kendi içerisinde bir karar verdi diye, hepsini aynı noktaya topladı, hepsini aynı fikrin etrafına getirdi. Masa 6’lı masa değil, masa ‘Canan masası’ oldu" diye konuştu.



