Soylu'dan 'sığınmacı' açıklaması: 'Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramda ülkelerini ziyaret eden Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Soylu "Bu bayram için bir karar aldınız mı? Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmelerine izin verilecek mi?" sorusuna "Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek" diye yanıt verdi.

Soylu şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil. Geçen hafta itibariyle valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek."

Soylu 3 gün önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu bayram ve önümüzdeki bayram içinde güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir tahdidimiz, kısıtımız söz konusu. Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var" demişti.

Oy verebilecek Suriyeli sayısını açıkladı

Katıldığı NTV canlı yayınında Suriyelilere dair istatistikleri paylaşan Soylu, şu ana kadar 200 bin 950 Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu söyleyen Soylu kaç kişinin oy kullanabileceğine dair ise şunları söyledi:

"Vatandaş olanların 87 bin 296’sı çocuk. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35’i oy kullandı. Türkiye’de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ‘900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı’ diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.”

Türkiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyon 768 bin olduğunu belirten Soylu “Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü geri döndü. Sığınmacılar oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib’de briket evleri yapıyoruz" dedi.

Soylu "Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi" ifadesini kullandı.