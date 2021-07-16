Soylu’dan ‘sel’ açıklaması: Allah beterinden korusun

Sel ve heyelan felaketi yaşanan Rize’de yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize’deki sel ve heyelana ilişkin, geçmişte aldıkları tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gördüklerini belirterek, “Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz” dedi.

Soylu, Güneysu ilçe merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin ve afetin ortaya koyduğu yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Soylu, şunları kaydetti:

“Özellikle bu trafolara su girmesinden dolayı bazen de yüksek gerilimde olan arızaların onarımı sağlanacak. O konuda ciddi bir çalışma söz konusu. Bunların hepsi yerine gelir ama giden canlarımız için Allah’tan rahmet diliyoruz. Burada bütün gücümüz ve anlayışımızla vatandaşımızın yanındayız. Allah beterinden korusun. Almamız gereken tedbirler var. Geçmişte aldığımız tedbirler var ve bunların aslında bu selde ne kadar önleyici olduğunu gördük. Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz. Coğrafyamız aşırı yağış sonucu oluşan toprağın yumuşamasıyla sele maalesef imkan tanıyor. Bunun için vatandaşlarımızla el birliğiyle, bundan sonra atacağımız adımlarla bir daha felaketlerle karşılaşmamak için bütün birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor.”