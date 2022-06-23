Soylu'dan Şahan'a: 'Ne yapmak istediklerini bilmiyorum' 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele 2'nci gününde... Havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Soylu, isim vermeden Şahan'a yüklendi

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Soylu, isim vermeden sosyal medyadan yangınla ilgili paylaşımlarıyla gündem olan Şahan Gökbakar'a yüklendi.

'Ne yapmak istediklerini bilmiyorum'

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Sele gideriz yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltmaya, meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meseleden nasıl bir karmaşıklık ve kaos oluşturabilirim düşüncesinde anlayışla karşı karşıyayız. Helikopter uçarken helikopterin altında 'burada helikopter yok, hava aracı yok' diye beyanlarda bulunanların ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Şahan Gökbakar ne demişti?

Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, şu satırlara yer vermişti:

"Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o adar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?"