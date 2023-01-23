Soylu'dan Peker açıklaması: Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar var, bu bağı kesmeniz lazım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın toplantılarına katıldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada ülkücü mafya Sedat Peker'e dair üstü kapalı mesajlar verirken, kaynağı belli olmayan para girişleriyle ilgili yapılan açıklamaları hedef aldı.

Peker, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın “Devletin bütçesinden kaynak aktarılıyor" dediği Baykar için ise "Bununla gurur duymayan hain oğlu haindir” ifadelerini kullandı.

DHA'nın aktardığına göre Soylu, ilk olarak katıldığı KOM Başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, 2017-2018 yıllarında bazı suç örgütlerinin "Türkiye'de konuşlanabilir miyiz" diye arayış içinde olduklarını belirterek, "Birçok suç örgütü liderinin Türkiye'ye girmesini engelledik. Birçoğunu da yakaladık ve ülkelerine göç veya adli olarak gönderdik" dedi.

'Suç çeteleri ülkemizi faaliyet alanı haline getirmek istedi'

Soylu, şöyle konuştu:

"Bir tek şeye müsamahamız yoktur. O da şudur; altını çizerek söylüyorum, hakkıyla para kazanan insanların rızıklarını başka yöntemlerle, cebir, hile, baskı, şantaj, silah veya şiddetle almaya çalışan bütün unsurları yok etmek, bizim bu millete namus borcumuzdur. Kravat takıp 5 yıldızlı otellerde soygun yapmaya çalışanlara tahammülü bu ülkenin yoktur. Kim olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun müsamaha etmeyeceğiz. Türkiye'nin birçok organize suç örgütü yöneticisi ya içeridedir ya da dışarı çıkmak zorunda kalmıştır, kaçmıştır. Alıp getiriyoruz, adalete de teslim ediyoruz, edeceğiz de. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, bir tek şeyi herkes bilmek zorundadır; bu ülkede suç işlenmesini ve suçun üzerinden gelir elde edilmesine tahammülümüz söz konusu değildir. Gereği en sert şekilde yerine getirilir. Birçoğunu yurt dışında yakalattık, teker teker hepsini teslim alıyoruz, almaya da devam edeceğiz, dünyanın neresine giderlerse gitsinler buradaki arkadaşlarımız tarafından takip edilmektedirler.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gibi bir organize suç çeteleri dalgası ülkemizi bir faaliyet alanı haline getirmek istedi, buna müsaade etmedik. Aynı şekilde Kafkas bölgesinden de bir atak oldu, buna da müsaade etmedik.

'Sevilmeye çalışan hiçbir mafya örgütlerine fırsat vermeyeceksiniz'

Şimdi Türkiye'deki organize suç çetelerinin bir bölümü içeride, bir bölümü dışarıda. Oradan Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar var. Bunlar kendilerine ait bulabilecekleri bir suç örgütü lideri bulamadıkları için, alt yerel gruplarla iş birliği yapmaya çalışıyorlar. Size tavsiyem, Türkiye'de bu bağı kesmeniz lazım, yani Türkiye'de herhangi bir fırsat bulamadığı için yurt dışında olan ve Türkiye'de birtakım yerel suç örgütlerine iş yaptırmaya çalışan bu bağı kesmeniz lazım. Sevilmeye, var olmaya çalışan hiçbir yerel suç örgütü veya mafya örgütlerine fırsat vermeyeceksiniz. Üzerine daha fazla gitmeniz, kafasını ezmeniz lazım, çok net söylüyorum. Bu 2023'te bizim için var olan bir tehdittir ve bu tehdidi elbette göz ardı edecek değiliz. Tam da bu tehdide yönelik mücadelemizi aynı anlayışla devam ettirmeliyiz."

'İki fotoğraf karesi üzerinden bize her türlü iftirayı atanlar...'

"Her şeyi siyaset malzemesi yapan insanlara sesleniyorum" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir moda çıktı; biz ne zaman büyük bir operasyonun haberini versek, arkasından 'Kimse tutuklanmadı, yakalanan madde az mıydı, çok muydu' diye bir tartışma başladı. Siz kimin tarafındasınız, devletin mi organize suç örgütlerinin mi? İki fotoğraf karesi üzerinden bize her türlü iftirayı atanlar, kendileri bugün organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar hale gelmişlerdir."

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla, cari açığı kapatmaya çalışıyorsunuz" diye kendilerine iftira atıldığını iddia eden Soylu, "Kim yapıyor, buradaki arkadaşlarım mı yapıyor, biz mi yapıyoruz, kim yapıyor bu cari açıkla uyuşturucu kaçakçılığını yapanlar? Kim kazanıyor? Kim nereye koyuyor bu parayı? Bizim namusumuz sizin 5 paralık iftiranızın muhatabı mıdır? Böyle bir şey söz konusu mu? Cumhuriyet tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'Baykar ile gurur duymayan haindir'

İçişleri Bakanı Soylu, TEM toplantısında ise Ali Babacan'ın "devlet kaynakları aktarılıyor" dediği Baykar hakkında da açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "Dün Baykar'da Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi'nde Türkiye ile gurur duyma imkanını bir kez daha yaşadım. Sıra sıra dizilmiş İHA'lar, dünyanın birçok ülkesi kuyruğa girmiş, biz de alabilir miyiz, müracaatında bulunduğu o tablo, bu ülkenin bir evladı olarak bize ayrı bir gurur vermiştir. Bunu bizim insanımız yaptı. Bununla gurur duymayan haindir; çok net söylüyorum. Hiç payı da yok, parantezi yok. Bununla gurur duymayan hain oğlu haindir" dedi.