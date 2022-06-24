Soylu'dan orman yangınına ilişkin 'en büyük risk' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve hala devam eden orman yangını hakkında açıklamada bulundu.

Yangın bölgesindeki en büyük riskin rüzgardan kaynaklı olarak öğle saatlerinde ortaya çıkacağını aktaran Soylu, "Burada uçak, helikopter yok' demek büyük yalan" dedi.

Orman yakma cezasının kesinlikle arttırılması gerektiğini belirten Soylu, "idam" vurgusunda bulunarak şöyle konuştu:

"Bu işlerden canı yanan bir vatandaş olarak söylüyorum, bu cezalar özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu Türkiye’de çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağıza hoş gelmiyor. Ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir.''