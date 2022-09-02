Soylu'dan Levent Göktaş'ın iadesi için açıklama: İki yöntem var...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçlerine ilişkin konuştu.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından olan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Geçen günlerde yaklaşık 400 bin yatırımcının, 2 ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtilen parası dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan, 'Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Soylu, “Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz” dedi.