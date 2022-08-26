Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Derdi, kaos ve anarşizm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına dair açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik çağrısında bulunduğunu öne süren Soylu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu.

Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et…

Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.

Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız.' tehdidi...

Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm.

27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet."