Soylu'dan İmamoğlu'na 'çürümüşlük' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin Türkiye’deki büyükelçilerle yapacağı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmasıyla ilgili "Merkezi idarenin çürümüşlüğünü gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, İmamoğlu'na yüklenerek "Biz çadır devleti değiliz de, bulunduğu yeri çadır devleti olarak değerlendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin bu bütüncüllüğünü, ‘çürümüş’ olarak değerlendirmek de cehalettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Anadolu Toplantı Salonu’nda video konferans yöntemiyle 81 ilin trafik birim amirine Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Soylu bu fırsatı İmamoğlu'na yüklenmek için kullandı.