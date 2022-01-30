Soylu'dan 'Çocuktan al haberi' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki törende küçük bir çocuğa mikrofon vermesine ilişkin "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" dedi.
Soylu olaya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına "hain" demiş. “Çocuktan al haberi”".