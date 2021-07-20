Soylu'dan bayram mesajı: Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur

İçişleri Bakanı Soylu, Kurban Bayramı programı kapsamında Şırnak'a geldi. Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi.

Soylu "Huzuru, Şırnak'a getirdik ya huzuru Diyarbakır'a getirdik ya bilesiniz bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu coğrafyanın da Suriye'nin de Irak'ın da Libya'nın da Afganistan'ın da Müslüman coğrafyasının, insanlığın, Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur. Hiç merek etmeyin, Allah bize o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek, Irak'a, Suriye'ye gidecek, buradan Libya'daki kardeşlerimize 'selam olsun' diyecek, Karabağ'dan Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün insanlık medeniyetini anlatabilecek günler uzak değildir. Bize itimat edin. Geçmişimize, tarihimize layık olacağız. Binlerce yıldır bu medeniyeti bize emanet edenlere layık olacağız" dedi.