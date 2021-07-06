Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine destek açıklaması yapması üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Soylu, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun" dedi.

Bahçeli, "Terörle mücadelede ismini altın harflerle yazdıran Süleyman Soylu'ya yönelik itibar suikastını kabul etmiyoruz. Bunu da tarihe not düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?" demişti.