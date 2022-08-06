Soylu'dan Akşener'e: 'Dinozorlara aslında birer mumya olduklarını hatırlatmışlar'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "uyuşturucu" polemiği devam ediyor. Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Akşener'i hedef aldı.

Soylu, uyuşturucu polemiğinde dün ilk kez kendisine yanıt veren Akşener'e, İYİP tarafından hazırlanan “dinozorlar” videosuna karşılık hazırlanan “mumya” animasyonunu paylaşarak yanıt verdi.

Soylu paylaşımında “Dinazorlara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” dedi. Söz konusu videoda, İYİP'in yayımladığı “Dinozorlar” isimli video tiye alınarak “mumyalar”dan bahsediliyor.

Soylu, “dinozor” kelimesini “dinazor” diye yazdığı paylaşımında, “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar” dedi.