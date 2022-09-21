Soylu yerine Faruk Çelik gelecek iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi sıklıkla, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşamını sürdüren ülkücü mafya Sedat Peker'in kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarında gündeme geliyor.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre Soylu'nun yerine, AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünülüyor.

Ankara’da son dönemde sıkça dile getirilen bu iddiaya göre, Çelik’in hazırlık yaptığı ve yeni koltuğa oturacağı belirtiliyor. Çelik isminin seçilmesinin, seçimle doğrudan ilişkili olduğu da kaydediliyor. Çelik’e yakın isimler, değişikliğin her an olabileceğini ifade ediyor.