Soylu yakınını kaybetti, cenaze törenine tek bir bakan katılmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 85 yaşındaki dayısı Ali İhsan Reis'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

İçişleri bakan yardımcıları Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AKP Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AKP İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları katıldı.

Adı bir süredir parti içi tartışmalarla anılan Soylu’nun yanında AKP merkez yönetiminden ve bakanlardan kimsenin olmamasıysa dikkat çekti.