Soylu ve Özışık'lardan 1 yıl önce mafya diyaloğu

Ülkücü mafya Sedat Peker’in iddialarının merkezindeki isimler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın yaklaşık 1 yıl önce yaptıkları YouTube programı yeniden gündem oldu.

29 Mayıs 2020 tarihinde Hadi Özışık’ın YouTube kanalına yüklenen videoda kendi bakanlığının ve polis teşkilatının ‘başarılarından’ bahseden İçişleri Bakanı Soylu, mafya ve suç örgütleri konusunda “Hatırlarsınız, Türkiye’de organize suç çeteleri, mafya, onlar bunlar… Neredeler bunlar ya?” diyerek mafyayı bitirdiklerini iddia ediyor.

Hadi Özışık’ın “Son zamanlarda yine konuşuyorlar” demesi üzerine Soylu, yine özgüvenli bir tavırla “Hani konuşabildiler mi?” diye karşılık veriyor.

Soylu, Süleyman Özışık’ın “Temizlendiler mi?” sorusu üzerine ise “Hadi konuşsunlar da görelim” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

“Burası Türkiye, herkes kurallara uymakla mükellef. Kurallara uymayanı, kurallara uyar hale getiririz. Devletten büyük bir güç yok. Kesin söylüyorum. Herkesin kabul etmesi gereken bir şey… Acımayız da.”

Hadi Özışık’ın “Neden cesaret alıyorlar?” sorusu üzerine ise Soylu şunları söylüyor:

“Hiçbir şeyden cesaret alamazlar. Ama ben şunu söylüyorum. Organize suç çeteleri, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de 232 organize suç çetesi çökertildi. Hadi dünyanın bir yerinde bana böyle bir rakam getirsinler.”

