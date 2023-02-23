Soylu: Türkiye bu hazırlıkları yapmamış olsaydı çok büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye bu hazırlıkları yapmamış olsaydı çok büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı" iddiasında bulunan Soylu, yaşanan depremlerin "asrın değil yerkürenin en büyük depremlerinden biri" olduğunu ileri sürdü.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Kılıçdaroğlu 'asrın afeti diyerek algı çalışması yürütüyorlar' gibi talihsiz bir açıklamada bulundu. İnsanın Hatay'ı görüp de böyle de bir değerlendirme ortaya koyması talihsizlik değilse kötü niyetlidir" dedi

'İlk iş 4. seviye uluslararası yardıma çıktık'

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

7 üzeri bir deprem olduğu bilgisi gelince bu ülkemiz açısından ciddi bir sonuçlara ulaşabileceği duygusu beni kapladı. Bölge olarak Osmaniye, Kahramanmaraş olabileceğini ifade ettik bilgi gelince de merkezi teyit ettik. Daha sonra nerede kim ne kadar etkilendi bunu teyit etmeye çalıştık. Bir 15 dakika sonrası zaten bunun bilgisini aldık ve oldukça yaygın bir alan olduğunu gördük. Fuat Bey aradı, AFAD'a geçtiğimizi söyledik. Hattı görünce ilk aldığımız değerlendirmeleri görünce yaptığımız ilk iş 4. seviye uluslararası yardıma çıktık.

Bakan arkadaşlarımızla bir il dağılımı yaptık. Daha sonra hepimiz yola çıktık. Biz Sağlık Bakanımızla Maraş'a inmeye çalıştık ancak o an kapalıydı. Daha sonra Gazitantep'e iniş yapabilidk. Nurdağı'ndan geçerken baktığımızda yol yarılmıştı. Buradan Kahramanmaraş'a geçtik.

'Size yetişeceğiz dedik'

Kahramanmaraş'a inmek için çok zorladık. İnsanlar yardım talebinde bulunuyorlardı ve biz onlara size yetişeceğiz dedik. Özellikle AFAD'ın şöyle bir durumu söz konusu; bu senaryolar defalarca yapıldı. 2022 yılında binlerce tatbikat yapıldı. Madenlerden, hastanelere, okullara kadar tatbikatlar yapıldı.

Son olarak birçok ülkenin katıldığı bir tatbikat yaptık. Böyle bir deprem olduğu zaman, 3. seviyede hangi illerin katılacağı, 4. seviyede hangi illerin katılacağı, hangi belediyeler katılacak, hangi ekipler katılacak hepsi bellidir. Burada 10 ayrı ilden bahsediyoruz. Kimisi 10 saatte gelebildi, kimisi 7-8 saatte gelebildi. Yan illerden yardım gelecekti ancak bu senaryoda çevredeki tüm iller etkilendi.

'Türkiye bu hazırlıkları yapmamış olsaydı çok büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı'

Orta ve ağır sınıf arama kurtarma seviyeleri önemli ölçüde yükseltildi. Ancak siz 26 bin enkazla karşılaştığınız zaman buna müdahale bir takım süreler istiyor. Burada bu deprem dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, hiçbir ülkenin bunun altından kalkabileceğini düşünmüyorum. 3 Hollanda büyüklüğünde bir alanı etkileyen bir depremden bahsediyoruz.

Türkiye çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydı çok büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı. 17. günde geldiğimiz noktada Hatay'da 2 bina var altında cenaze olduğunu düşündüğümüz. Diğer tüm bölgelerde çalışmalar tamamlandı. Çadır şehirler kuruldu, konteynerler kuruldu, kurulmaya devam ediyor. Herkes sahada kamunun bütün gücü sahada devam ediyor. Köylere kadar ulaşıldı. Birinci günün akşamı, 2. gün gidilemeyen köylere hava araçları ile ulaşıldı. Herkes ve her şey ile ulaşıldı. Gıdalar geldi, dağılım sağlandı. Türkiye 99'dan sonra bir ray değişikliğine gitti. Kentsel dönüşüm olsun, afet ile mücadele olsun.

Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Talihsizlik değilse kötü niyetlidir'

Kılıçdaroğlu 'asrın afeti diyerek algı çalışması yürütüyorlar' gibi talihsiz bir açıklamada bulundu. İnsanın Hatay'ı görüp de böyle de bir değerlendirme ortaya koyması talihsizlik değilse kötü niyetlidir. Bu insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük bir yıkım ve dram.

Hem insana karşı büyük bir imtihandayız, hem kendimize karşı. Çalışacağız, gayret gösteceğiz ve bu imtihandan çıkacağız. Bu depremin başından beri sussalar belki daha çok katkı sağlayacaklar. Toplumun sinir uçlarını depreştiriyorlar. Bugün bir haber güya burada bir İtalyan hastanesi varmış devlet ilgisizmiş buraya geldiklerini bilmiyorlarmış. Sağlık Bakanlığımızın valiliğimizin kordinesinde yapılan işler bunlar. Bir insanın utanması gerekir.

'Bu asrın değil yerkürenin en büyük depremlerinden biri'

Burada umut bekleyen, bu şehirde hayatıma devam etmek istiyorum' diyen insanlar var. Çadırda yaşayan insanın bir yeni normali olmuş. Çocuğa bir soru soruyorum 'korktun mu?' diye, 'dişlerim titredi' diyor. Bir siyasi lider çıkıp bir ülkede 'bunu abartıyorlar diyebilir mi? Bu ülkede diyorlar. Siyaset her zaman yapabiliriz. Her zaman eleştirebilirsiniz. Bu asrın değil yerkürenin en büyük depremlerinden biridir. Bunu biz söylemiyoruz. BM'den buraya gelen ekipler de diyor.

'Hasar tespit oranı yüzde 75-80 arasında'

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Soylu, depremlere ilişkin hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.