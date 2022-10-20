Soylu TTB Başkanı Fincancı'yı hedef aldı: 'Milletin kanına dokunmaktadır'

PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiaları hakkında konuşan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" demişti.

Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son açıklamasıyla Fincancı'yı hedef aldı.

Fincancı'nın "Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığını" söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi. Aslında bu coğrafya böyle bir şeyi daha önce bizim ordumuzdan değil, geleneği olmayan devletlerin ordularından ve korumaya çalıştığı terör örgütlerinden gördü. Jandarma, asker, polis, kanun ve hukuk çerçevesinde hareket eden, kurum disiplini olan yapılardır. İllegal işlerin, insanlık dışı işlerin bu yapılarda yeri olmaz. Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya, terör örgütüne bir koruma sağlamaktır ve bunu ilk kez de yapıyor değil. Bunu defalarca ortaya koydular. Türk devletinin içeriden ve dışarıdan nasıl saldırılara muhatap olduğuna sizler şahitsiniz. Sizler defaatle bunu gördünüz ve bunu yaşıyorsunuz. Sadece o değil. O ortaya çıkınca hep beraber gördük ki koro sesini topyekün yükseltmeye başladı. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız etmektedir. Avrupa ve Amerika gücü yetmeyince operasyon çocuklarını devreye sokmaktadır."

Soylu, "Türk Tabipler Birliği kurumunun başında böyle bir müfterinin, ülke ve millet düşmanının bulunması milletin kanına dokunmaktadır. Terör örgütünü isim vermeden, kırıp dökmeden sözde kınayanlar, Türkiye'ye yapılan bu iftiraya bakalım ne diyecekler. Tam da bugün onun bir sınavı ve bir imtihanı. Bu coğrafyada herkes için o kadar çok imtihan var ki, samimiyetsizler bu imtihanlarla her zaman yüz yüze kalacaklar" ifadelerini kullandı.