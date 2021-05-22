Soylu sorusunun ardından AA'dan kovulan muhabir: Şucu bucu değilim

Sanayi Bakanı Varank ile Tarım Bakanı Pakdemirli'ye "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran ve Anadolu Ajansı'ndan (AA) kovulan muhabir Musab Turan Instagram üzerinden bugün bir açıklama daha yaptı.

Daha önce "Soruyu sorduğum için özür dilemem" diyen Turan, AA tarafından "FETÖ"cü ilan edilmesinin ardından "Ne 'FETÖ'yle ne de başka bir yapılanmayla hiçbir ilgim yok. Şucu bucu değilim ben. Belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım" paylaşımında bulundu.

Instagram hesabından açıklama yapan Turan şunları kaydetti:

“Az evvel kardeşim aradı. Dedi ki, seni bu işi yapmak için birileri mi telkin etti?

Kardeşim bile böyle düşünüyorsa herkes hakkımda kim bilir neler düşünüyor. Sizi temin ederim ki ne 'FETÖ'yle ne de başka bir yapılanmayla hiçbir ilgim yok. Bir gazeteci olarak gündemde olan bunca iddia varken herkesin devletten bir açıklama beklediğini gördüm.

Devleti, o basın açıklamasında iki Bakan düzeyinde karşımda görünce de tüm vatandaşların merak ettiği soruları sordum. Bu açıklamaların ajanslara kalsa yayınlamayacağını düşündüğümden Instagram‘da canlı yayın yaptım ve merak içindeki herkesin cevaplarını duymasını sağladım.

Şucu bucu değilim ben. Kısır döngüden yorulan, ülkede gelecek görmeyen gençlerin hislerine tercüman olmak pahasına, belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım. Soruları sorduğum için asla pişman değilim."