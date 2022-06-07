Soylu: Rezve Deresi'nde yeni bir sınır kapısı açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'da İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile görüştü.

Bakan Soylu, görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında ortak mutabakata vardıklarını, bakan yardımcıları başkanlığında ortak bir mekanizma oluşturacaklarını aktardı. İki ülke arasındaki konularla ilgili altı ayda bir Bulgaristan ve Türkiye'de toplantılar yapacaklarını dile getiren Soylu, "Bu önemli bir adımdı. Kırklareli'ndeki Rezve Deresi'nde yeni bir kapı kurulması, bir köprü yapılması meselesi 5-6 yıl önce değerlendirdiğimiz bir meseleydi. Teknik toplantıda bir noktaya kadar gelindi. Hazırlıklar tamamlanırsa orada bir kapı daha açılmış olacak. Büyükelçimiz de meselenin takibini gerçekleştirecek. Mutabık kalacağımız mesele, yürüyüş olarak mı açılacak, yoksa küçük arabalar da gelip geçecek mi? İki ülke arasındaki bağların kuvvetleneceği, tarihi ve kültürel bağların çok daha iyi noktaya taşınacağı adımı atmış oluyoruz." dedi.