Soylu, Peker'den 10 bin dolar alan ismi Meclis Başkanı Şentop'a söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u dün makamında ziyaret etmişti.

Meclis Başkanı, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu İçişleri Bakanı'na yazılı olarak sormuştu.

NTV'nin haberine göre, Soylu’nun görüşmede bu ismi Şentop’a ilettiği öğrenildi.

Mustafa Şentop'un konuya ilişkin ne zaman açıklama yapacağı merak konusu.

10 bin dolar tartışması

Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını ilk olarak Süleyman Soylu gündeme getirmiş, Peker ise açıklamasında 10 bin dolardan çok daha fazla para verdiği milletvekilleri olduğunu söylemişti.

Soylu'nun 10 bin dolar iddiasıyla AKP MKYK üyesi olan Metin Külünk'ü işaret ettiği belirtiliyor.