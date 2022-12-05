Soylu: 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 307 şüpheliden 269'u yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen Kökünü Kurutma operasyonunda toplamda 307 şüpheliden 269'u yakalandı" açıklamasını yaptı.

'Türkiye Avrupa gibi teslim olmuş değildir'

"Bu operasyonların amacı uyuşturucu satış mekanizmalarının tamamını çökertmek" diyen Soylu, sözlerinin devamında şöyle dedi:

"Avrupa uyuşturuşu ile mücadelede pes etmiş durumdadır. Hemen hemen bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmıştır. Narkoshop’lar açılmaktadır, şırıngalar dağıtılmaktadır. Kendilerince kontrollü bir mekanizma uygulayarak esas itibariyle uyuşturucu arzının sürekli olarak artmasına sebebiyet teşkil etmektedirler. Türkiye, Avrupa gibi teslim olmuş değildir; hangi uyuşturucu türevi çıkarsa çıksın bununla mücadeleyi kendine bir milli mücadele zemini olarak görmektedir."