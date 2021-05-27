Soylu: Kim yolsuzluk hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda konuştu.

Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aklanacak ne yaptım. Adamın birisi bir söz söylüyor. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkede terörle mücadele de kimlerin karnını ağrıttığımızı biliyoruz. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz.Biz intikam alınacak adımlarız. Bu ülkeyi başka noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler, izin vermedik. Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bunlar uluslararası projeleri. Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin.

Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik."

Soylu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’de uğradığı provokasyona ilişkin ise “Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Bir şey olur mu diye” dedi.