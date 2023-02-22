Soylu: Hatay merkezli depremlerde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 562 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Soylu, Hatay merkezli depremlerde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını bildirdi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Acil yıkılacak binalara girilmesi kesinlikle yasaktır. Kolluk birimlerimize talimat verdik. Kimse bu evlerden taşımaya yönelik herhangi bir giriş yapıp, buradan bir eşya taşımaya yönelik süreç söz konusu olamaz, yasaktır

Fahiş fiyat veya vatandaşı zorlayıcı, sıkıştırıcı durum görülürse gereği yerine getirilecektir. Gereğinin nasıl yerine getirileceğini de arkadaşlara tek tek izah ettik."