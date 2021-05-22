Soylu hakkında 'suç işlemeye teşvik ve suçu örtme' iddiasıyla suç duyurusu

12 Eylül faşizmi tarafından 13 Aralık 1980'de henüz 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in avukatı İsmail Sami Çakmak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "toplumsal olaylarda" görüntü alınmasını engelleyen genelgesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Odatv'de yer alan habere göre, Çakmak suç duyurusu dilekçesinde, Soylu ve Aktaş’ın “kanunsuz ve konusu suç teşkil eden emir verdiğini, suç işlemeye teşvik ettiğini ve suçu örtüğünü” kaydederek, söz konusu genelgenin 1 Mayıs öncesinde yayımlanmasının da "manidar" olduğuna dikkat çekti.

'Genelge suç işlemeye teşvik edici'

Çakmak, Aktaş hakkında “Bir genelge ile suç yaratmaya kalkışan bu genel müdürün hangi akla hizmet ettiğini bilemiyorum ama şikayet ettiğimiz genel müdürün şikayetimize konu genelgesi, suç işlemeye teşvik edici ve suçu örtmeyi amaçlayan bir nitelik ve içeriktedir” değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, toplumun olaylarda yaşananları bilmesini engellemek için bu tür genelgelere sığınılmak istendiğini ifade ederek, “Nelerden, ne için korkulmaktadır? Bunları da bilemiyoruz” dedi.

Çakmak şikayet dilekçesinde genelgenin uygulanması halinde kolluğun görüntü almayı “cebir, şiddet ve hukuka aykırı yollarla” engelleyebileceğini belirterek, bunları şöyle sıraladı:

Ya kayıt yapanın elindeki telefonu gasp etmek suretiyle,

Ya açıklama yapanın ağzını elle kapatmak ile,

Ya telefon kaydı yapanın şahsi hürriyetini engellemek, onu derdest etmek suretiyle,

Ya telefonu işlemez hale getirmek suretiyle,

Ya cebir, şiddet, korkutma, tehdit kullanmak suretiyle,

Ya da bir şekilde hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemek suretiyle genelgedeki bu emir yerine getirilebilecektir.

'Bakan Soylu suça iştirak ediyor'

Çakmak genelgenin "Anayasa’nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, özel hayatın gizliliği, düşünce ve kanaat hürriyetine ilişkin" maddelerine de aykırı olduğunu bildirdi. Çakmak, Bakan Soylu’nun ise basına yaptığı açıklamada genelgenin Anayasa’ya uygun olduğu yönünde beyanlarının olduğunu aktararak, suça iştirak ettiğini belirtti.