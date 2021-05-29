"Soylu 'gerekirse AKP’yi yakarım’ mesajı verdi"

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkındaki "dinletme" iddialarına yanıt verdi.

"Herhalde sayın Soylu’nun zihninde öylesine bir yer edinmişim ki herhalde bu arkadaşların zihninden hiç çıkmıyoruz, hani öyle bir reklam vardı biliyorsunuz. Sorulan soruyla benim bir alakam yok, çerçeveyle bir alakam yok. 45 dakika benim hakkımda konuşmuş. Nereden soru bana geldi" diyen Davutoğlu, "Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Orada açık bir mesaj sayın Cumhurbaşkanınaydı. ‘Ben senin için geçmişte kendi başbakanıma bile ihanet ettim, onu arkadan hançerledim. Senin adına bazı suçlar işledim. Hatırla, bil’ bu mesaj o idi. Cumhurbaşkanı da bu mesajı gördü, Bahçeli’nin mesajını gördü, Perinçek’in mesajını gördü ve 25 gün sonra Soylu’ya sahip çıktı" ifadesini kullandı.

Soylu'nun AKP'de görev yapan isimleri de hedef aldığını belirten Davutoğlu, "Ben başbakan olarak kendi bakanlarıma sahip çıktım, bugün de çıkarım. Efkan Âlâ’ya orada hakaret etti, ben sahip çıktım. Ama 25 gün beklemez bir Cumhurbaşkanı bir İçişleri Bakanı’na sahip çıkmak için" dedi.

Davutoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Süleyman Soylu, baktı ki Sedat Peker’in ifşaatları karşısında AK Parti’den kendisine destek yok, kamuoyundan destek yok. Hatta yapılan anketlerde yüzde 90’ı bu iddialara inanıyor, yüzde 10’u İçişleri Bakanına dönük bir tablo var.

Bu tablo karşısında AK Parti’yi kendisini savunmak zorunda bırakacak şekilde şunu demiş oldu, ‘ben gerekirse Ak Parti’yi yakarım’.

Bir kere Süleyman Soylu, Türk devlet geleneğinde, demokrasi geleneğinde olmayan herhangi bir devlet ahlakını, insan ahlakını yok eden adımlar attı o televizyon programında.

Selefiniz başka partiden olsa bile bir ithamda bulunmaz, nezaketsizlik yapmaz, saygıyla anarsınız. Bakın aynı anda 3 selefine saldırdı. Efkan Âlâ, Muammer Güler ve Mehmet Ağar. 3 selefine birden ithamda bulundu. Bu görülmüş bir şey değil.