Soylu: Gabar'da Körfez kalitesinde petrol bulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gabar'da çıkan petrolün kalitesi, bilenlerin tarifiyle söylüyorum, Körfez'de çıkan petrolün kalitesiyle hemen hemen aynı. İşlemeden koyduğunuz zaman bile sonuç elde edebileceğiniz bir kaliteye sahip” dedi.

Bakan Soylu, Türk İdareciler Derneği tarafından Ankara Gölbaşı’nda düzenlenen "10 Ocak İdareciler Günü Kutlama Programı"nda konuştu.

Türkiye'nin son 20-25 yılda geliştiği iddiasında bulunan Soylu, 2023'ün “Türkiye Yüzyılı vizyonu” için önemli olduğunu söyledi.

'Yatırımcılar sıra bekliyor'

Soylu, Gabar Dağı'ndaki petrolün çıkarılmaya başlandığını, "yatırımcıların sıra beklediğini" dile getirdi:

"Gabar'da çıkan petrolün kalitesi, bilenlerin tarifiyle söylüyorum, Körfez'de çıkan petrolün kalitesiyle hemen hemen aynı. İşlemeden koyduğunuz zaman bile sonuç elde edebileceğiniz bir kaliteye sahip. Türkiye bambaşka bir tabloya geldi. Şu anda Diyarbakır Birinci Organize Sanayi Sitesi, Tekstil Sanayi Sitesi ve Karacadağ Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 450 yatırımcı sıra bekliyor. Bunu 20'nci yüzyılın sonunda hayal etmiş olsaydık, sadece hayallerimizle baş başa kalırdık."

Daha önce de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar Dağı ve civarında petrol aramalarının sürdüğünü söylemiş, "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir" demişti.