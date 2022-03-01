'Soylu, FETÖ'den ihraç edilen isimle ne görüştü?'

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teşkilat kadrosunda görev yapan ve 'FETÖ’den ihraç edilen Murat Çetiner isimli polis müdürü ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki görüşmeyi t24 yazarı Tolga Şardan ortaya çıkardı.

Şardan, “Soylu, FETÖ’den ihraç edilen polis müdürüyle ne görüştü?” başlıklı yazısında Soylu’nun İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a Çetiner’i görevden alması için talimat verdiğini ifade etti. Çalışkan’ın Soylu’nun talimatına uymayarak görevden alma işlemini gerçekleştirmemesi ise Çetiner’in durumunu daha da özelleştirdi.

Soylu'nun imzasıyla ihraç edildi

Şardan, yazısında Soylu ile Çetiner arasındaki gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Çetiner hakkında Gülen cemaati mensubu olduğu iddiasıyla 2017’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020’de ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli, savcılık soruşturmalarının karşılığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nce idari soruşturmalar açıldı.

Soylu’nun baskısına dayanamayan Çalışkan, Çetiner’in Bakırköy İlçe Müdürlüğü’nden alarak Turizm Şube Müdürü yaptı. Bakırköy’e ise Soylu’ya yakın isimler ilçe müdürü olarak görevlendirildi. 2017 ve 2020’deki adli soruşturmalardan “FETÖ’yle bağlantısı konusunda yeterli delil olmadığı” gerekçesiyle “kovuşturmaya yer olmadığı” kararları verildi. Ocak 2020’de İçişleri Bakanı Soylu, bizzat kendi imzası ile Çetiner hakkındaki idari soruşturma için “işlemden kaldırılsın” onayını verdi. Gelişmeler burada kalmadı.

Çetiner, Aralık 2020’de “hakkındaki FETÖ iddiaları” nedeniyle Kahramanmaraş Emniyeti’nde görevliyken açığa alındı. Görevlendirilen müfettiş, hazırladığı rapor çerçevesinde Çetiner’in ihracını istedi. Müfettiş talebi doğrultusunda Çetiner, 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin geçici 35. maddesinin İçişleri Bakanı’na verdiği yetkiyle Soylu’nun imzasıyla ihraç edildi.

Soylu 'FETÖ'yle ilgili değil' dedi polis 'FETÖ'den ihraç edildi

“Süreçteki ilginçlikler asıl şimdi başlıyor” diyen Şardan, disiplin kurulunun kararı 14 Şubat tarihinde Çetiner’e tebliğ ettiğini yazdı. Çetiner’in kendi el yazısıyla tutanağa üç ayrı konuda şerh düştüğünü ifade eden Şardan, Çetiner’in öne sürdüğü iddiaları şu şekilde sıraladı:

“Tebliğ – tebellüğ belgesindeki şerhinde Çetiner, açığa alındıktan bir gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini Ankara’ya davet ettiğini iddia etti. Çetiner, görüşmede Soylu’nun kendisine “açık işleminin FETÖ nedeniyle olmadığını ve bir ay içinde bu yanlışlığın düzeltileceğini” söylediğini aktardı.

Daha öncesinde FETÖ’cü olduğu iddiasıyla hakkında açılan adli ve idari soruşturmalardan takipsizlik kararları alan ancak sonrasında KHK çerçevesinde FETÖ’den ihraç edilen polis müdürünü makamında ağırlayan ve konuşan İçişleri Bakanı’yla ilgili, bu iddiaya ne demeli şimdi?!

'Soylu FETÖ'den açığa alınan polis müdürüne hangi garantiyi veriyor?'

Soylu’nun “FETÖ’yle ilgili değil” dediği sürecin sonunda polis müdürünün FETÖ’den ihracı nasıl gerçekleşti acaba? Soylu’nun “bir ay içinde düzeltileceğini” açıkladığı yanlışlık neydi? Bakan, “FETÖ’yle bağı olduğu” iddiasıyla açığa alınan bir polis müdürüne hangi çerçevede garanti veriyor?

Çetiner, ihraçla sonuçlanan süreç içinde kendisinin savunmasının alınmadığı ve hukukun çiğnendiğini öne sürdü.

Diğer bir şerh konusu olarak Çetiner, kendisinin emniyet soruşturmasını yürüten polis başmüfettişinin FETÖ şüphelisi olarak hakkında soruşturma bulunduğunu iddia etti.

