Soylu: Elinizde hangi malzeme varsa gönderin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maraş İl Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Çok yardım topladık artık malzeme göndermeyin diyenler var. Elinizde hangi malzeme varsa gönderin" dedi.

Soylu “Elbistan’da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, orada da arama kurtarma yarın bitecek. Nurhak’ta da 299 binadan bir binada arama kurtarma devam ediyor. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışması devam etmektedir" diye konuştu.

Soylu ayrıca ''Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta havadan ve karadan ulaşamadığımız köy söz konusu değildir" dedi.

'Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin'

Soylu “Birinci gün buradaydık, ertesi sabah yollar kapalı, havalimanı kapalı olduğu için vatandaşımızın durumuyla karşılaştık ve burada tüm marketlerimizi polis eşliğinde açtık ve içindeki malzemeleri vatandaşlarımıza dağıttık. Olağanüstü bir durum olduğu için o gün ihtiyaçları bu şekilde karşıladık" dedi.

Soylu özellikle kuru gıda maddelerine ihtiyaç olduğunu belirterek "Deniyor ki 'tırlar depolara konuldu, artık malzeme göndermeyin'. Aziz milletim elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Yarın öbür gün malzeme bulmakta zorlanacağız. Depolarımız malzeme bekliyor" ifadelerini kullandı.

'Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılık'

Yağmacılık hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Soylu "Kahramanmaraş’ı yönettiğimiz bu süreçte yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır" dedi.