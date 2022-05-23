Soylu ehliyet konusundaki yeni çalışmayı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada kimliklerin ehliyete yüklenebileceği yeni bir çalışmanın başlatıldığını söyledi. Bakan Soylu, ehliyetlerle ilgili yeni çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu andaki ehliyetlerde tek resim var, yenisinde çift pencere bulunacak ve çipli olacak. Biliyorsunuz Avrupa Konvansiyonu içerisinde ehliyetimiz bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabiliyor. Biz ehliyeti kimliğe yüklüyorduk, şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir süreç başlatıyoruz. Bu çalışmayı da Darphane ile başarılı bir şekilde yürütüyoruz."

Ayrıca renkli fotoğrafların kullanılmasına yönelik test çalışmalarının başarılı olduğunu, ilgili makinelerin getirtileceğini anlatan Soylu, "Pasaporta da kimliğe de ehliyete de renkli resim basacağız" dedi.

Bakan Soylu, aile cüzdanları ile ilgili bir çalışmanın da bulunduğunu vurgulayarak, "Aile cüzdanlarına ait de bir çalışmamız var. Aile cüzdanlarının kendi özel formunu, o nikah sonrası 'sallama' formunu bozmadan bir çalışma yapacağız. Onu daha sonra açıklayacağız" diye konuştu.