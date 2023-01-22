Soylu duyurdu: Şırnak'taki operasyonda bir korucu hayatını kaybetti

Şırnak'ta düzenlenen "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu"nda korucu Nimet Encu hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.