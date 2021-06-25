Soylu: Dünyaya nizam vermemize engel olamayacaklar

Muş'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moral Geçici Jandarma Asayiş Karakolu'ndaki güvenlik toplantısı düzenledi. Buradan çıkan Soylu beraberindekilerle tarihi Murat Köprüsü'ne geçti.

Sultan Alparslan Parkı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Bakan, daha sonra Hasköy ilçesinde kendisini bekleyen kitleye yönelik bir miting gerçekleştirdi.

Soylu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle: