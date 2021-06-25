Soylu: Dünyaya nizam vermemize engel olamayacaklar

Muş'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moral Geçici Jandarma Asayiş Karakolu'ndaki güvenlik toplantısı düzenledi. Buradan çıkan Soylu beraberindekilerle tarihi Murat Köprüsü'ne geçti.
Sultan Alparslan Parkı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Bakan, daha sonra Hasköy ilçesinde kendisini bekleyen kitleye yönelik bir miting gerçekleştirdi.
Soylu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
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Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde huzur var. Çocuklarımız okula gidiyor. Üniversitelere gidiyor. Her ilde havalimanları, hastaneler var.
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Neymiş terör örgütü gelecek de buradaki bu güzel insanların yaylalarına gitmesini engelleyecekmiş, yapabildiler mi? Hayvancılığı yaylalarımızın her tarafında yapabiliyoruz. Yetmedi barajları yaptırmayacaklardı, becerebildiler mi? Türkiye büyüyor.
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Türkiye'nin her tarafını gezen biri olarak söylüyorum, Türkiye 1 büyüyecekse Allah'ın izniyle, Doğu ve Güneydoğu 5 büyüyecek. Bu sizin hakkınız. Yıllarca çok sıkıntı çektiniz, bedel ödediniz. Göreceksiniz engelleyemediler, engelleyemeyecekler. Sadece Hasköy'de değil Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde çocuklarımız mühendis, doktor olacak.
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Ne birliğimize ne beraberliğimize ne kardeşliğimize ne zenginliğimize ne büyümemize ne dünyaya nizam vermemize engel olamayacaklar. Siz yeter ki dik durun bilesiniz ki dünyaya söyleyecek sözümüz var."