Soylu: Biz LGBT çocuğu değiliz, Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri ve toplu açılış töreninde konuştu.

Dün Muharip Gaziler Derneği'nde yaptığı konuşmada LGBT'leri hedef alan Soylu, bugünkü konuşmasında da yine LGBT'leri hedef aldı.

Soylu'nun sözleri şöyle:

"Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin."