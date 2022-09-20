Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 2. Göç Diyaloğu Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Avrupa'nın göçmen deposu muyuz" dedi.

İngiltere'nin kendi ülkesinde bulunan göçmenlerin bir kısmını Türkiye'ye göndermeyi teklif ettiğini söyleyen Soylu şöyle dedi:

"İngiltere bize teklifte bulundu. Resmen bulunamıyor da bize gelen göçmenlerin bir kısmını size gönderelim. Biz sizin göçmen deponuz muyuz? Biz Avrupa'nın göçmen deposu muyuz? Biz insani olarak bugüne kadar her türlü adımı attık."

'Biz Amerika, Almanya'dan zengin değiliz'

Türkiye'nin insani yardımda bulunma açısından dünyada birinci sırada yer aldığını söyleyen Soylu, "Biz Amerika, Almanya'dan zengin değiliz. İşine gelen istihdamı al, emeğini sömür, çalıştır ama insanların kendi memleketlerinde onlara yardım etme. Böyle bir anlayış ortaya koyuyorlar. Ne güzel dünya bu" dedi.