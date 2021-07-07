Soylu-Berat Albayrak kavgasında yeni hamle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı İnterpol Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi ve Havacılık Dairesi başkanları, yurt dışında görevlendirildi.

ANKA'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, İnterpol-Europol Dairesi Başkanı Lütfi Çiçek Katar’ın başkenti Doha’da, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişci Lahey’de ve Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı ise Atina’ya atandılar.

Çalışkan, Peker’e koruma tartışmalarının ardından açığa alındığı iddiaları üzerine Cumhuriyet Gazetesi’ne “Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak, bir görelim bakalım” açıklamasını yapmış; daha sonra da “Bunların yazılacağından haberdar değildim” demişti.

Çalışkan'ın Berat Albayrak'a yakın bir isim olduğu, Soylu'nun Çalışkan'ı atadığı EGM Müdür Yardımcılığı'nın pasif bir görev olduğu ve bu ismin etkisizleştirildiği belirtiliyordu.