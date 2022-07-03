Soylu, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin hasar tespitini açıkladı

Bartın'da bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı sonrası Bartın Valiliği'nde basın açıklaması yaptı. Soylu, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili, “Selin şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar çerçevesindeki maliyeti 4.2 milyar. Yani yine önemli bir maliyetle karşılaştığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Soylu, konuya dair şöyle konuştu:

"Batı Karadeniz’de kaynaklanan sel münasebetiyle 8 bin 193 personel çalıştı ve hala devam ediyor. 2 bin 220 araç hemen hemen hepsi şu anda bu çalışmalarına devam ediyor. Ve yine 6 helikopter sürekli olarak çalıştı. İnsanlı keşif uçağı şu ana kadar da toplam 56 milyon 863 bin lira para nakit olarak gönderildi. Evi su basan vatandaşlarımıza 3 bin lira yani herhangi bir hasar tespiti yapmadan, yine herhangi bir hasar tespiti yapmadan işyeri su basan vatandaşlarımıza da nakdi olarak 5’er bin lira hemen hemen her yerde verildi.

Tabii başka bir bilgiyi daha arz etmem gerekir. O da şu ana kadar karayollarında 128 kilometre kadar yolların bozulduğu ya da tamamen hasarlandığı bilgisi var. İl Özel İdare yani Karayolları dışında Valilikler tarafından onların uhdesinde olan 566 kilometrelik bu Batı Karadeniz afetinde bir yol tespiti hasarlanmış. Yaklaşık 80 köprü var yani ufak hasarlılar haricinde ve 391 menfez var. Şu ana kadar hesaplayabildiğimiz bin 80 konut bir zarar tespiti. 516’da işyerinde bir zarar tespiti 35 de araçta hasar tespiti oluştu.

Hala hasar ve zarar tespitimiz devam etmektedir. Çünkü tarım hasarları da var. Tarım hasarlarının da yüzde 65-70 civarında bir bölümünü ancak tespit edildi, o da ilk tespitler. Topyekûn bu selin şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar çerçevesindeki maliyeti 4.2 milyar yani yine önemli bir maliyetle karşılaştığımızı ifade etmek isterim. Bunlarda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın kendi bütçelerinde oluşturduğu çalışmalar bunun dışında. Bunun biraz daha artabileceğini değerlendirebiliyoruz."

'Afet zamanında kamunun tüm araçları AFAD’ındır'

Sel bölgesine belediyeler tarafından gönderilen araçların alınmaması iddiası hakkında konuşan Soylu, şöyle dedi:

"Dönem dönem bu tip afetlerde şu tip tartışmalar oluyor. İşte biz buraya araç gönderdik aracımızı durduruyorlar. İşte çalıştırmıyorlar. Bir açıklık ifade edeyim. Bazı belediyeler ben aracımı gönderdim diyor ya. Yani yüzlerce belediye var aracını gönderiyor sesini çıkarmıyor. Bunu bir insanlık ve komşuluk ve bir kamu yararı olarak değerlendiriyor. Ve bu bir kamu yararıdır. Bu araçlar bizim şahsi malımız değil. Bu araçlar milletin malıdır. Afet zamanında kamunun tüm araçları AFAD’ındır. Ve istediği özel teşebbüslerin araçlarını da alabilme kabiliyetine kanunen hakkı söz konusudur.

Onun için milletin vergileriyle alınmış bu araçlarla ilgili yok Bartın’a geldi, bekletildi gibi çalışanlarında moralini bozabilecek bir değerlendirmeyi sadece ve sadece küçük işlerle meşgul olmak olarak görüyoruz. Bu doğru değildir. Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin, hangi kurumundan gelirse gelsin herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesi sevk etmekle görevliyiz her yere. Görevimiz o. Eksik yapmışsak eksik yapmışızdır. O eksikliğin maliyetini üzerimize almaya da elbette kabulüz."