Soylu, Başsavcı'ya iki konuda hesap sordu iddiası: 'Nasıl sonuçlanacağını yakında görürüz'

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar arasında yaşanan tartışmaya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın gündeme getirdiği olaya ilişkin yazısında Şardan, “Avşar'ın aktardığı bilgiye göre; Soylu, İstanbul merkezli iki önemli konuda Başsavcısı Uçar'dan deyim yerindeyse hesap sordu” derken, şunları yazdı:

İlki, Fikirtepe'de bir apartmanda yaşanan patlama olayı. Soylu, olayın ardından havai fişek imalatı açıklaması yaptı, ancak savcılık soruşturmayı terör boyutunu incelemek amacıyla farklı boyuta taşıdı. Sonuçta, direkt olmasa da dolaylı olarak terör bağı bulunduğu tespit edildi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıltılmasına neden olan Mersin açıklamasından birkaç gün sonra bir defa daha boşa düştü.

İkinci konu ise, Cahit Çetin'in öldürüldüğü cinayet davasıydı. Koluna SP dövmesi yaptıracak kadar Sedat Peker' e yakın olan Çetin'in cinayet dosyasında, Sedat Peker'in yargılandığı örgüt dosyasından neden ayrıldığını ve bu kararın nasıl verilebildiğini Uçar'a sordu. Uçar, Soylu'ya kararı mahkeme heyetinin verdiğini, kendisinin yargılamaya müdahalesinin olmadığını anlattı.

Soylu, bu konuda Emniyet teşkilatının "rahatsız olduğunu" aktardı.

Olayın taraflarınca şu ana kadar açıklama yapılmayan görüşmede; uyuşturucu satıcılarıyla mücadelede polise "ayaklarını kırın" talimatını veren Soylu'nun, koskoca Başsavcı'ya Emniyet teşkilatı üzerinden "ayar vermesi" dikkat çekici elbette.

Şardan, şöyle devam etti:

Türkiye'deki yargı sisteminde soruşturma yapan savcılıkların, kendileri adına adli kolluk görevini yürüten polisle zaman zaman ters düştüğü gerçeği süregeldi. Ancak, sorunların kurumların kendi aralarında çözüldüğü de bilinir.

Bu noktada, adli kolluğun bağlı olduğu bakanın, soruşturmayı ya da yargılamayı yürüten başka bir bakanlığın bünyesindeki üst düzey yargı mensubuna ayar vermesi, şimdiye kadar pek görülen durum da değil.

Biraz araştırdığımda Başsavcı Uçar'ın lafını esirgemeyen, yerine geldiğinde taşı gediğine koyan bir bürokrat olduğu ifade ediliyor. Zaten Uçar, telefon görüşmesinde de adresi Adalet Bakanı olarak gösterdi, Soylu'ya.

Soylu ile Uçar arasındaki sürecin nasıl sonuçlanacağını yakında görürüz.