Soylu: Bahçeli'ye müteşekkiriz...

Bahçeli, bugünkü konuşmasında, ülkücü mafya Sedat Peker’in iktidarı hedef aldığı video serisine değinmişti.

MHP lideri, “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir” derken, söz konusu iddiaları ‘iftira’ diye nitelemişti.

Bakan Soylu, konuşmanın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz” ifadesini kullandı.