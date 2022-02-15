Soylu BAE'de: '15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da BAE’de' demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Soylu ile BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Başkanı Ali Saeed Al Neyadi arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandığı duyuruldu.

Soylu geçtiğimiz Mayıs’ta BAE’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ortaklarından biri olduğunu öne sürmüştü.

Sedat Peker’in BAE’den çektiği videolarda hakkında dile getirdiği iddialara yanıt vermek için 19 Mayıs’ta TRT Haber yayınına çıkan Soylu şunları söylemişti:

“BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar.”