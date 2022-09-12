Soylu: Atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasında sona gelindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında görev alması beklenen öğretmenlerin güvenlik soruşturması hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dün yaptığı açıklamada 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması sürecinin tamamlandığını belirten Soylu, bugün yaptığı açıklamadaysa 17 bin 303 güvenlik soruşturmasından 17 bin 128’inin tamamlandığını, 175 kişinin de gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Soylu paylaşımında, “Yeni atanan Öğretmenlerimizin Güvenlik Soruşturmasında sona gelindi. 17.303 Güvenlik Soruşturmasının 17.128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Güvenlik soruşturması yargıya taşınmıştı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptalini talep ederek Danıştay’a başvuruda bulunmuştu.

TBB tarafından yapılan açıklamada, “Dava konusu yönetmelik, hukuki belirlilik ve öngürülebilirlik ile kişisel verilerin korunması ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu gibi çalışma özgürlüğüne Kanun’un öngörmediği şekilde bir sınırlama getirmekte; temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere de açıkça aykırılık içermektedir” ifadelerine yer verilmişti.