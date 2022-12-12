Soylu Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Kumluca ilçesinde selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soylu, “Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar” diye konuştu.

Seralarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Seralardaki hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Soylu, “Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor, bunun 12 bin 500 dönümünde şu ana kadar bir zarar var, çalışmalar devam ediyor ve bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler. Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede” dedi.

Soylu "Yaraları inşallah birlikte saracağız. Can kaybımız yok, tesellimiz bu. Diğerlerini el birliğiyle toparlayacağız" dedi.

İki ilçede yarın da okular tatil

Öte yandan Kumluca ve Finike ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.