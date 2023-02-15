Soylu: Antakya’da her 2 konuttan 1'i oturulamaz halde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, on ili vuran depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Kentteki hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaşan Soylu, "Kahramanmaraş’ta 11 bin 861 bina ya yıkılmış ya ağır hasarlı ya da acilen yıkılmalı. Yani bu şehrin yüzde 23’ü bu kapsam içerisinde" dedi.

Dün ziyaret ettiği Hatay'a ilişkin verileri de aktaran Soylu, "Antakya’da bu rakam yüzde 50’nin üzerinde. Her iki konuttan bir tanesi ya yıkılmış ya acil yıkılmalı ya da ağır hasarlı. Hasar tespit işlemleri daha sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çalışmaların Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirten Soylu, “Kim eksiklik yapmışsa binanın yapımında, binanın yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa bunların hepsinin tespit edilmeye yönelik bütün delillendirme işlemi devam etmektedir. Bunlar yapılmadan enkaz kaldırılmamaktadır” diye konuştu.

Depremin ardından yağma olayı yaşanmadığını yineleyen bakan, "Her alanda sürece nasıl sekteye uğratırım gayretinde olanlar var. Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye’de bir yağma yok. Bize yapılan ihbarların yüzde 99’u boş çıktı" dedi.

Deprem bölgesindeki güvenlik güçlerinin sayısının üçe katlandığını aktaran Soylu, Kahramanmaraş’ta 215 enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bölgede artan ishal ve uyuz vakalarına da değinen bakan, "Kahramanmaraş özelinde söylüyorum, bir salgın hastalık, bir bağırsak enfeksiyonu gibi bir yayılım söz konusu değil. Hem hastanelerimiz işlem yapıyor hem de aynı zamanda onlarca ekip taramalarına devam etmektedir." dedi.