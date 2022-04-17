Soylu: Amerika şöyle istiyor; erkeklerle erkekler, kadınlar da kadınlarla evlensin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları’nın düzenlediği sahur programında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı dış politika raporunu eleştirdi.

AA'da yer alan habere göre, raporun hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyen Soylu, LGBT'leri hedef aldı.

Açıklamalarında sık sık kadın ve LGBT'leri hedef gösteren Soylu, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD'nin 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasındaki tavrına da değindi.

Soylu şöyle konuştu:

"Amerika şöyle istiyor; dünyanın her yerinde erkeklerle erkekler evlensin. Kadınlar da kadınlarla evlensin. Ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksınız, haşr olacaksınız. Ben size ne diyeyim? Biz neymiş, buna müsamaha göstermiyormuşuz. FETÖ'ye müsamaha göstermiyormuşuz. PKK'ya müsamaha göstermiyormuşuz. LGBT'ye müsamaha göstermiyormuşuz. Türkiye huzurlu bir hale gelmiş ve bu huzurlu hale gelmelerinden de bunlar rahatsızlanmış. Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas o zaman yandı gülüm keten helva. Sen daha dün kendi generalini PYD/PKK terör örgütünün bir sözde yöneticisine göndermedin mi binlerce tır silahla beraber? Onlar Türkiye’nin huzurunu ve birliğini bozsun diye göndermedin mi? Sen vakıfların vasıtasıyla Türkiye’deki birtakım sözde gazetecilere paralar yağdırıp bu ülkede 15 Temmuz darbesi dahil olmak üzere bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozabilmek için her türlü iftiralar attırmadın mı? Sen 15 Temmuz darbesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı havadayken birilerine nerede olduğunu göstermek için yayınlar yapmadın mı?"