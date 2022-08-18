Soylu: Alevilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınına katıldı.

Gündeme dair yorumlar yapan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün insanlar kendilerini ifade etmekte, ayrıştırılıyor mu, ötekileştiriliyor mu, hayır. Bizim, Kürt olan valimiz var, Kürt olan emniyet müdürümüz var. Alevi kaymakam var, ben bunları söylemekten hicap ediyorum ama...

Birileri sürekli olarak bu konuda dejenere etmeye çalışırsa bazen söylemekte de fayda olabilir. Aslında bizim anlayışımızda hem çağ, hem inancımızda ve değerlerimizde böyle bir belirti ayıptır, olmaması lazım.

'Son zamana kadar Alevi valimiz de vardı, yine olur'

Alevi kaymakam var, babası dede olan emniyet müdürümüz var, Ermeni kaymakamımız var, Caferi valimiz var. Özbek Türkü valimiz var. Son zamana kadar Alevi valimiz de vardı, yine olur.

Başka bir şey daha yapıyoruz, beni bağışlayın... Pozitif ayrımcılık da yapıyoruz. Diyelim ki 400 kaymakam sınavı kazanıyor. Eğer orada Alevi olarak tanınan ya da kendisini mülakatta anlatırken belirten birisi varsa biz ona pozitif ayrımcılık da yapıyoruz, almak istiyoruz yani.

7 tane çalıştay yapıldı. 2018'de alevi meselesi seçim beyannamesi koyuldu. Bize talimatlar verildi. Elazığ'daki depremde başladı. Cemevlerini ziyaret etti. Öyle güzel karşıladılar ki. Herkese ne yapıyorsak onlara yaptık. Sonra onlarla bir araya geldik.

Bizden ne istiyorsanız yapacağız dedik. O sıcaklık ve samimiyet Elazığ'dan sonra da devam etti. Tüm Türkiye'ye yaydık. 1580 küsür cemevine gidildi. Ölü gibi gideceksiniz ölü gibi geleceksiniz. Hiçbir nefis ortaya koymayacaksınız.

Arkadaşlarımız gittiler 8 bin 740 talep topladılar. Bunlardan 5 bin 600 talebi karşıladık. Ne kadar talepleri varsa hepsini el birliğiyle sağdan soldan eşimizden dostumuzdan aldığımız desteklerle yaptık.

Suriye'de komşumuzda yaşanan bir dram var. Milyonlarca insan yerinden edildi, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İnsanlar öldürüldü. Bu ortada duruyor. Bu insanların en büyük bölümü Türkiye'ye geldi. Bir bölümü Lübnan'a, Avrupa'ya geçti.

Ülke olarak elimizden gelen katkıyı ortaya koyduk. Ukrayna savaşı başladı, Meclis konuşmasında, yakın zamanda Karadeniz'de savaş başlayabilir dediğimde muhalefet sıralarından atma dediler. Milyonlarca insan Avrupa'ya geçti. Bu insanlar ne zaman dönecek. Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor, bilemez. Aynı şey Afganistan'da geçerli.

'3 milyon 650 binden, 517 bini Suriye'ye gönüllü geri döndü'

Sayın Cumhurbaşkanımız '1 milyon vatandaşın dönüşünü temin eden adımı atacağız' dedi. Ertesi gün havan atmaya başladılar. Güvenlik açısından cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemindeyiz. Geçmiş izlerden kalan denemelere girebilirler ama gereğiniyerine getirebiliriz. Suriyeliler içerisinden provakasyon kesinlikle olamaz.

3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimiz var. 1 milyon 400 bin ikametli var. 3 milyon 650 binden, 517 bini gönüllü geri döndü. Büyük oranla bizim hareket yaptığımız bölgelere döndü. Hem idlib hem diğer bölgelerde gönüllü dönüşün altyapısını hazırlıyoruz. Eğitimleri veriyoruz. MEB ile yürüttüğümüz eğitim 2.5 milyonu aştı.

Öteki tarafa geçtiklerinde ne yapacaklarına da hazırlıyoruz. Bu eğitimlerin bütçelerini çeşitli ülkelerle yapılan protokollerle sağlanan maliyetle yapıyoruz. Geri dönüşle ilgili, İdlib'i orada tutmaya çalışıyoruz. 61 bin briket ev yapıyoruz. Vatandaşımız destek oluyor. Cumhurbaşkanımız 100 bin talimatı verdi. 6 bin 660 evin yapımına başladık.

Suriye'nin kuzeyinde 200 binden fazla konut yapacağız. Biz Türkiye'de Afgan, Pakistan, Suriyeli Mısırdan gelenler kim varsa devlet olarak temas halindeyiz. Bu yıl Suriyelilerin dönüşünü sağlamaya başlayacağız. Araştırma yapıyoruz. Yüzde 70'i 'Biz döneriz' diyor.

'Seçmen bilgileri siyasi partilere veriliyor. Söylediği suç'

Göç Genel Müdürlüğü'nü basacaktı. 1984'ten itibaren siyaset içerisindeyim. Bu kadar düşük bir siyaset tarzı görmedim. Toplumdan tahrik ettiklerinizden özür dilemez mi? Seçmen bilgileri siyasi partilere veriliyor. Söylediği suç.

YSK bilgilerinden çok bilgiye sahibim derseniz, suç işleniyor demektir. YSK kimi farklılaştırır. 84 milyonun 75 milyon kimliğini vermişiz. O bilgiler oradan geliyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Özür dilediler. Biz YSK bilgileri üzerinden analiz yaptık dediler.

'Suriyelilerin yüzde 60-70'i elbette geri dönecek'

Ben özrü kabul ettim. 211 bin vatandaş yaptık. 90 bini çocuk, 120 bini kadın erkek. Bunlar kimler. Mühendis, mimar, doktor, sanatkar ve sigortalı çalışan var. En iyileri Avrupa'ya götürüyorlar diyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir. Vatandaş yapmasının kriterleri var. Suriyeli geçici vatandaş olamazmış, niye yapılamaz. Suriyelilerin yüzde 60-70'i elbette geri dönecek."