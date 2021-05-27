Soylu açıklama yaptı, üç gün sonra Peker hamlesi geldi: 'FETÖ' iddiası

Anadolu Ajansı, Süleyman Soylu'nun üç gün önce yaptığı Sedat Peker'e koruma polisi tahsisi açıklamasından sonra, "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi" haberini basına servis etti.

Soylu, Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Nurettin Demir, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, en önemli irtibatta bulunduğu isim Sedat Peker. 2015 yılında koruma ihtiyacı olmayan bir isme sanal bir tehditle, kurgu bir tehditle koruma verildi. Sedat Peker'in cipini kullanıyor bu isim. Benim dönemim değildi bu dönem" demişti.