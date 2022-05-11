Soylu: 15 Temmuz’da bu millet 1960’ın rövanşını çıplak elleriyle F-16'lara karşı gelerek aldı

Aydın’da düzenlenen "Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu millet 1960’ın rövanşını 15 Temmuz’da almıştır” dedi.

AA'nın haberine göre Soylu 1960'ta yaşananları milletin içine attığını, bunun büyüklerin içlerinde bir "ah" olarak kaldığını dile getirdi ve gençlerin bunun rövanşını 15 Temmuz'da F-16'lara çıplak ellerle karşı gelerek aldığını" kaydetti.

İHA'nın haberine göre ise Soylu konuşmasında şunları kaydetti:

"O gün Adnan Menderes, uluslararası düzeyde bir sürü paktlar oluşturmaya çalıştı. Bugün de Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aynısını yapmaya çalışıyor. Türkiye’yi yöneten insanların bilgi ve deneyimlerine inancımız tam ama bunu da yönlendiren mekanizma millettir. Bu milletin değerlerini alt üst etmeye kimliğini değiştirmeye çalıştılar. Bin yıldır bunu değiştirmek istiyorlar. Kavga bu kavgadır. O yüzden bugünlerde elçilerin hareketli olması çok normal. CHP içerisinde de Allah’tan, ihanetçileri görüp içi cızlayan insanlar var. Bu ülke öyle kolay bir ülke değil. Tayyip Erdoğan Allah’a onlar ise batıya teslim. Burada millet kazanıyor. Bu mücadele ne Adnan Menderes ile başladı ne onla bitecektir. Ancak 15 Temmuz’da bu millet 1960’ın rövanşını çıplak elleriyle tanklara, tüfeklere karşı gelerek almıştır ve çok önemli bir demokrasi mirası bırakmıştır."